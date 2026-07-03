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Мъж от Свищов откри човешки кости в основата на свлякъл се от дъждовете 4-метров скат

Дима Максимова

[email protected]

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Собственик на автосервиз в Свищов се натъкна на човешки останки, след като скат се свлече зад сградата му в резултат на дъждовете. Вчера около обяд мъжът е потърсил съдействие в полицейското управление в крайдунавския град.

Той обяснил, че зад сервиза му в района на стадиона, се е свлякла земна маса от 4-метров скат. Отивайки да провери има ли щети по сградата, е открил човешки кости. Останките изглеждали много стари. Местните казват, че в района е имало старо гробище.

Назначена е съдебномедицинска експертиза. По случая е образувано досъдебно производство.

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