Няма замърсяване на въздуха в София след големия пожар в завод за преработка на пластмаса

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Столичната община продължава да следи качеството на въздуха след големия пожар, избухнал в базата на фирма за преработка на отпадъци в район „Люлин“. Въпреки че към тази сутрин не се отчитат превишения на основните показатели, институциите запазват препоръките за ограничаване на дейностите на открито, особено за уязвимите групи.

Вчера мобилните екипи отчетоха повишени стойности на бензен, азотен диоксид и фини прахови частици. Според експертите причината е била в отслабването на вятъра, което е задържало замърсяването в приземните слоеве на атмосферата.

„Както и миналата сутрин, така и тази сутрин няма отчетено замърсяване от данните. Данните са положителни, с положителна тенденция и са в рамките на нормалното за сезона“, заяви директорът на дирекция „Климат, енергия и въздух“ Марин Маринов.

Той обаче подчерта, че ситуацията остава динамична.

„Това не означава, че, както и вчера се случи, в по-късен етап на деня вятърът няма да уотихне, димът да се спусне към приземните слоеве и да отчетем по-високи показатели“, посочи Маринов пред бТВ.

По думите му, към момента стойностите на фините прахови частици, азотния диоксид и бензена са в нормални граници.

Бензенът е опасен при определени концентрации

Експертът обясни, че бензенът представлява ароматен въглеводород, който може да бъде опасен за здравето при високи концентрации, но отчетените вчера стойности не са били извън типичните сезонни нива.

„Бензенът е ароматен въглеводород, който е опасен в някои стойности за хората, но той се измерва на средногодишна норма и дава пикове, понякога по-високи стойности през зимните месеци. Вчера отчетохме по-високи стойности, които са нормални за зимните месеци, затова сметнахме за необходимо да дадем адекватна информация“, каза Маринов.

Той подчерта, че целта на общината не е била да предизвиква паника.

„Не искахме да сеем паника, искахме да предпазим уязвимите групи, които са в района на пожара и районите около него – малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания и респираторни проблеми“, допълни той.

Препоръките към гражданите остават

Въпреки нормализирането на показателите, препоръките към жителите на засегнатите райони остават в сила.

„Хубаво е в такива моменти гражданите да не бъдат навън и да не проветряват, за да могат да бъдат максимално предпазени“, заяви Маринов.

По думите му, повишените стойности на бензен са били регистрирани до 12:00 часа вчера, след което са започнали да спадат.

„След обяд стойностите паднаха почти до нула, което са нормалните показатели за този сезон, и в момента не отчитаме никакви превишения“, каза още той.

Разминаване с данните на гражданските платформи

В отговор на въпрос защо платформата AirBG е отчела по-високи нива на замърсяване от официалните институции, Маринов обясни, че гражданските станции работят със сензори, които не преминават през същите процедури за калибриране.

„Данните, които измерват тези платформи, са от сензорни станции, които мерят моментните показатели, но не минават през калибровка и не могат да се използват като надеждни данни. Те дават ориентир за гражданите, но не може на база на тях да правим анализи и да взимаме заключения“, подчерта той.

Къде могат да се следят официалните данни?

Столичната община призова гражданите да следят информацията чрез официалните си канали.

„Данните могат да се следят на страницата на Столичната община. Ние визуализираме всички данни от таблата, които са свързани с официалните станции на Изпълнителната агенция и предават най-надеждната и качествена информация“, заяви Маринов.

Той благодари и на Изпълнителната агенция по околна среда за бързата реакция.

„Те реагираха мигновено и преместиха своя мобилна измервателна станция, която в момента работи съвместно с нашата“, каза още директорът.

Мониторингът продължава още 12 дни

Според Маринов наблюдението на качеството на въздуха ще продължи и през следващите дни.

„Мониторингът ще продължи още 12 дни на нашата станция. Ако има някакви превишавания, ще реагираме своевременно. Но не очакваме такива“, увери той.

Лекарите също препоръчват хората да бъдат внимателни и при поява на симптоми като кашлица, затруднено дишане или общо неразположение незабавно да потърсят медицинска помощ.