Вицепремиерът: Комисията по досиетата изпълни своята мисия, трябва да отворим новите досиета

Идеята на властта е да дигитализира документите и да улесни достъпа до тях

Хората днес осъзнават, че нито Петхоран, нито "Баба Алино", нито полетите до Дубай могат да бъдат обяснени с досиетата, каза вицепремиерът

Комисията по досиетата е една отдавна изчерпала се структура, която има бюджет от 2,8 млн. евро годишно. Това са 9 комисари със заплати от 4 и повече хиляди евро. Това са хиляди служители. Тази комисия отдавна изпълни своята мисия.

Това заяви по време на парламентарния контрол вицепремиерът Иво Христов. През предходните и заключителни разпоредби в бюджета, предложен от правителството на Румен Радев се предвижда комисията по досиетата да бъде закрита като самостоятелна структура. До 15 септември Христов трябва да предложи как точно тя да премине към агенция "Архиви".

Вицепремиерът настоя да не бъркаме досиетата с комисията по досиетата. Той подчерта, че там има огромен масив от документи, които са надлежно съхранени, и до които има гарантиран законов достъп.

Христов подчерта, че идеята е достъпът до документите да се "демократизира и улесни". А подходът ще е: "дигитализиране на досиетата, ревизиране на закона така, че всеки да може да чете това, което го интересува, с което да затворим тази мъчителна страница от българския преход".

"Всичко се обясняваше с досиетата и зависимостите отпреди 89-та година. Хората днес осъзнават, че нито Петхоран, нито "Баба Алино", нито полетите до Дубай могат да бъдат обяснени с досиетата", каза вицепремиерът.

"Тези досиета вече са изчерпани. Те вече се изчетоха. Трябва да отворим новите досиета. Това очакват хората и затова гласуваха", настоя той.

Закриването на комисията означава и закриването на специализирания закон за нея, а агенция "Архиви" работи по друг и това щяло да затрудни достъпа до тази информация, предупреди Станислав Анастасов от ДПС. Дори смята, че закриването щяло да саботира делото за Възродителния процес.

Политическото решение е едно, а законодателните техники, които ще се възприемат, за да не караме един закон да противоречи на друг закон, е друг въпрос. Нищо от това, което изредихте не ви грози, нито грози хората, пострадали от Възродителния процес. Достъпът остава в досегашния режим докато не бъдат реформирани (документите - б.р.) за повече достъпност", увери вицепремиерът.