Кюстендилка с благодарност към полицаи, открили откраднатия й телефон

Кюстендилката Даниела Георгиева благодари на полицаи, намерили откраднатия й телефон. Тя ползвала услугите на таксиметрова фирма по маршрут от ул. „Дрин" до ул. „Раковски" в града. При слизането е изтървала мобилния си телефон на задната седалка в автомобила. Веднага след нея таксито е ползвано от жена с дете, които отпътували за кв. „Изток".

Собственичката на мобилния телефон се свързала с таксиметровия шофьор, телефонът не бил открит. Потърсила съдействие от полицията и след около час дошла радостна вест – телефонът е намерен и върнат на собственичката. Тя благодари на старши полицаите Петър Петров и Иван Боянски и на началника на ПУ „Изток" Даниел Йорданов за изключително бързата им реакция, благодари и за уважението към нея.

„Те бяха изключително интелигентни, делови и разбиращи хора. Реагираха бързо и професионално. Благодаря и Респект!" – се казва в писмото на Даниела Георгиева до директора на ОДМВР ст. комисар Райчо Омерски