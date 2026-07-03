Радев заговори за строителство на АЕЦ "Белене", предложил на Зеленски да го направим заедно (Обновена)

Кабинетът няма да отменя споразумението с Украйна, няма да дава и реактори от Белене

Няма конкретни ангажименти, пише "според нашите възможности". Ние ще продължим да проучваме и да идентифицираме, заяви премиерът

За възобновяване на строителството на АЕЦ "Белене" като се ползват двата закупени от България руски реактора заговори премиерът Румен Радев. Направи го в отговор на парламентарен въпрос.

Идеята на министър-председателя била вместо България да продава реакторите на Украйна, двете държави да построят централата заедно с европейски фондове. А после България да доставя електроенергия от нея на Украйна.

Румен Радев вече бил обсъдил идеята си с президента на Украйна Володимир Зеленски при срещата им в Брюксел преди седмици.

По отношение на реакторите (продажбата на оборудване от АЕЦ "Белене" - б.р.) пише: да се продължат разговорите за възможността за продажба на реакторите на Украйна. Продължих разговорите с президента Зеленски миналия месец. Той настина предложи отново да закупят реакторите. Аз му предложих друго - дайте ние и вие, заедно с европейски средства, да изградим АЕЦ "Белене" с тези реактори и да ви предоставим електричество. Разговорите ще продължат, но това е нашата позиция", заяви премиерът Радев пред депутатите в София.

България се отказа окончателно от строителството на АЕЦ "Белене" през 2012 година въпреки закупените от Русия реактори. Впоследствие Русия осъди България да заплати реакторите и ту бяха доставени. А след началото на войната в Украйна Киев ги поиска, за да строи собствена централа. България от своя страна реши да строи разширение на АЕЦ "Козлодуй" с още два реактора, но по технология на американската "Уестингхаус".

Въпреки първоначалните си критики срещу 10-годишното споразумение с Украйна, което подписа служебното правителство на Андрей Гюров, настоящият премиер Румен Радев не смята да го анулира.

Това стана ясно още от отговора на министър-председателя по време на днешния парламентарен контрол. Той бе провокиран да обясни намеренията си от Костадин Костадинов. В сряда "Възраждане" опитаха през парламента да принудят кабинета за анулиране на документа. На 30 март Гюров и група министри бяха в Украйна и подписаха 10-годишно споразумение за сътрудничество в различни сфери. В деня, в който това стана ясно Радев реагира изключително остро в социалните мрежи. И днес Костадинов прочете публикацията му в социалните мрежи, което накара премиера да се пошегува, че явно следят всичките му позиции през годините.

"Не, няма да анулираме това споразумение", категоричен бе премиерът.

"Независимо кой е подписал дадено международно споразумение като личност, министър-председател или министър, то е подписано от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право. България не може да дава такива сигнали, както и Гърция не анулира Преспанското споразумение след изборите", обясни Радев.

Той настоя, че в документа, подписан от Гюров "няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на нещо за предоставяне, няма срокове". "Ако сте чели това споразумение внимателно ще видите следното: "да се проучат възможностите за предоставяне на помощ, да се идентифицират потенциални начини за подкрепа". Всичко е в такъв дух. Няма никакви конкретно поети ангажименти.

Възможностите за подкрепа са според нашите възможности - ами, нямаме в момента възможности", каза премиерът. Той подчерта, че според споразумението Украйна ще се стреми да въведе навсякъде, където може изучаване на български език, отстояване на правата и интересите на нашето национално малцинство. Освен това е ясно записано, че двете страни ще работят според своите възможности за осигуряване на свободата на навигиране в морското пространство на двете държави. Доволен е и от гарантирането на сигурността на ядрените централи.

Радев отбеляза, че всичко в документа се "върти около това да се проучват възможнстите за подкрепа".

"Продължаваме да ги проучваме (възможностите - б.р.). Няма конкретни ангажименти, пише "според нашите възможности". Ние ще продължим да проучваме и да идентифицираме.