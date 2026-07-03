Протест на кметове издейства ремонт на части от лош републикански път в Добричко

„По моя инициатива проведохме среща с областния управител на област Добрич, директора на Областното пътно управление, кметовете на селата Козлодуйци, Пчелник, Крагулево, Житница, Тянево, Черна, Камен и Лясково и общинския съветник Петър Русев за изключително лошото състояние на пътя Добрич – Лясково, третокласен републикански път, което всъщност е на дневен ред вече 10 години", съобщи след срещата кметът на община Добричка Соня Георгиева.

„Този път не е общински, а е част от републиканската пътна мрежа, която се поддържа от агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Въпреки това, от 2016 г. общината прави всичко възможно да съдейства за намиране на решение по този въпрос, чрез непрекъсната кореспонденция с отговорните институции, жалби, подписки, срещи с народни представители, както и подкрепа на протестните действия, организирани от жителите на засегнатите села през 2016, 2018 и 2022 г.За съжаление, независимо от нашата активност, недоволството на населението е насочено към общинската администрация, която понася всички негативи от нехайството на АПИ.

Резултатът от срещата се изразява в решението за изкърпване на най – компрометираните участъци, ландшафтни дейности и отводняване", обяснява кметът Георгиева.

„Ако проблемът не намери своето постоянно решение, местните жители са готови на гражданско неподчинение и нови протести, а община Добричка категорично отново ще застане зад тях", добави тя. Продължават затрудненията с извозването на учениците и децата от населените места по протежението на пътя, защото транспортната фирма отказва услугата, казаха кметовете на села.

Мариана Пасева от Областното пътно управление поясни, че пътят е включен в инвестиционната програма на агенция „Пътна инфраструктура" за основен ремонт в цялата си дължина – от км 0+000 до км 34+134. Обяснено бе, че технологичното време за възлагане изработването на технически проект и последващ избор по Закона за обществени поръчки (ЗОП) на изпълнител и надзор за стартиране на ремонтните дейности е в рамките на около 3 години.

В отговор на питане на областния управител Руслан Томов за възможностите за подобряване на пътя и заради дългия срок за реализация на основен ремонт на пътя, Мариана Пасева и инж. Михаил Петров от Пътното управление направиха предложение ремонтът на пътя да бъде изтеглен от Инвестиционната програма на АПИ, раздел „Основен ремонт" и бъде включен за изпълнение по линия на „Текущ ремонт" в цялата си дължина, като поясниха, че при тези условия ремонтът може да стартира веднага след избор на изпълнител за текущ ремонт и поддържане, включително и зимно поддържане на територията на област Добрич, което се очаква да се случи най-късно до началото на 2028 г.