Пиян шофьор и дрогиран зад волана са хванати за ден в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 2 юли, около 22:40 часа в град Шабла е спрян за проверка микробус „Ситроен", управляван от 46-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,01 промила. Задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 2 юли, около 20:20 часа в село Паскалево при проверка на лек автомобил „Рено", управляван от 26-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.