Окончателно. 3 г. условно за мъжа, прегазил 12-годишния велосипедист Ангел в Лясковец

ВКС даде 3 години условно на треньора Петър Димитров, който по непредпазливост причини смъртта на 12-годишния Ангел в Лясковец.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

Той е лишен и от правото 3 години да управлява моторно превозно средство. Присъдата е с 5 години изпитателен срок, което значи, че ако през това време извърши друго престъпление, наказанието от 3 години ще стане ефективно.

Трагедията стана на 2 ноември 2022 г. , когато треньорът Петър Димитров се движил с 56 км/час при ограничение от 50 км/ч в центъра на Лясковец. Не успял да спре, когато на пешеходна пътека детето, каращо колело, пресякло внезапно и той го помел.

В мотивите на върховните съдии пише, че самият факт на осъждане и налагането на наказание от 3 години „лишаване от свобода", чието изтърпяване е отложено за максималния изпитателен срок от 5 години, ще е в състояние да окаже възпитателно въздействие върху подсъдимия. Както и съществено положително мотивационно въздействие да се въздържа от неправомерни действия и поведение в бъдеще.

Посоченият изпитателен срок дава възможност и за ново сериозно преосмисляне на поведението на подсъдимия, осъзнаване сериозността на случая и недопускане на подобно или друго безразсъдно и опасно негово поведение за в бъдеще под угрозата от активиране на наказанието в един по-дълъг период, което се явява гаранция за опазване на обществения интерес, съответно държи сметка за целите на генералната превенция, казват съдиите.