Премиерът: Религия в училище може да има от 2027 година

Всички учебни пособия по предмета "Религия" са готови, но по предмета "Добродетели" не са готови и тепърва трябва да се разработят, заяви Румен Радев

Часове по религия в българските училища вероятно ще има от учебната 2027-2028 година. Преди това обаче ще се мине през сериозен обществен дебат, ще бъдат подготвени и съответните учебни пособия.

Това се разбра по време на днешния парламентарен контрол и отговор от премиера Румен Радев. Темата бе повдигната от "Възраждане", които са възмутени, че тази седмица бе отхвърлен законопроекта им за въвеждане на "Добродетели и религия" и то с гласовете на "Прогресивна България". Седмица преди това Радев се срещна с българския патриарх Даниил и стана ясно, че тема на разговор е било точно въвеждането на вероизповедание за учениците.

"Ние сме убедени, че в 52-ото това ще се случи и този предмет ще бъде действително въведен", заяви по-рано днес и шефът на парламентарната образователна комисия Димитър Здравков, който е от "Прогресивна България". Той отбеляза, че след приемането на промените, свързани с подобно изменение в учебните планове, ще се даде период от една година, преди те да влязат в сила, за да се подготвят учебните програми и преподавателите.

"Уважаеми г-н министър-председател, вие ли излъгахте светите отци и негово светейшество, или в ПБ има разделение и незнание какво да се прави, за да отхвърлят проекта на първо четене, т.е. по принцип?", попитаха днес от партията на Костадин Костадинов.

"Имаме пълната подкрепа от Светия синод за предприетите действия и позицията на правителството как да бъде въведен този учебен предмет. Всички учебни пособия по предмета "Религия" са готови, но по предмета "Добродетели" не са готови и тепърва трябва да се разработят. Но трябва сериозен обществен дебат. Не искаме както се случи миналата година този закон да противопостави различни обществени групи и да провокира напрежение", обясни премиерът. И увери, че разговори ще има с родителски организации, ще се разработят и всички учебни пособия. "Тогава през следващата учебна 2027-2028 г. ще може да стартираме изучаване на тази важна за обществото дисциплина. Надявам се и парлментът да положи усилия в тази насока", каза Радев.

Малко преди това вицепремиерът Иво Христов и шефът на парламентарната социална комисия Венко Сабрутев влязоха с кратка словесна престрелка. Депутатът от "Промяната" реши да пита вицепремиера са орязването на социални разходи в новия бюджет.

"Не съм министър на финансите, но може да направите полезен вътрешно-заводски дебат във вашата партия, за да разберете от Асен Василев защо нямаме пари", заяви вицепремиерът, правейки намек за времето на лидера на ПП като финансов министър.

"Вие сте министър на нечовешките политики, хем отговаряте за човешките политики, хем нямате отношение по тях. Няма как управляващите да говорите едно и да правите друго. Няма как премиерът Радев да се позиционира за най-големия защитник на вероизповеданията и да намалите с толкова проценти парите за вероизповедания", върна му Сабрутев.

"В съвременната политическа история на България ако има една партия, която е символ на разочарованието между очаквания и реализации, това е "Продължаваме промяната", репликира Иво Христов.