ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

Акция на ГДБОП се провежда в централата на ВиК - Бургас. Действията на антимафиотите са свързани с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.

На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица, съобщава Нова тв.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.