ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кипър плаща връщането у нас на телата на двете бъл...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23159047 www.24chasa.bg

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

1200
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ГДБОП Снимки МВР

Акция на ГДБОП се провежда в централата на ВиК - Бургас. Действията на антимафиотите са свързани с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.

На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица, съобщава Нова тв.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.

ГДБОП Снимки МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание