Всеки уикенд през юли клиентите ще зареждат на зарядните станции на веригата в община Белоградчик на символична цена от 1 цент/кВтч

Веригата зарядни станции за електромобили Electrocharge започва специална лятна кампания „Старт на лятото с Electrocharge“, с която ще подкрепи културния живот и устойчивата мобилност. Посетителите на летния фестивал „Опера на върховете“, който се провежда на емблематичните Белоградчишки скали, ще имат възможност да зареждат електромобилите си на символична цена.

Всеки уикенд в периода от 03.07.2026 г. до 02.08.2026 г. включително, от 00:00 ч. в петък до 23:59 ч. в неделя, цената за зареждане на зарядните станции на Electrocharge на територията на община Белоградчик ще бъде само 1 цент/кВтч.

С кампанията си веригата Electrocharge, част от групата Електрохолд, улеснява достъпа до зарядна инфраструктура и насърчава устойчивото пътуване до едни от най-значимите фестивали през лятото. Инициативата е насочена към посетителите на фестивала, които избират екологичен начин на придвижване до една от най-впечатляващите природни забележителности в България – Белоградчишките скали.

„Опера на върховете“ е сред знаковите събития в летния културен афиш на страната. Очаква се фестивалът отново да привлече хиляди почитатели под величествените Белоградчишки скали, служещи за естествен декор на представленията. Тази година фестивалът разширява своя обхват. Предвидени са оперни спектакли, концерти и събития, които ще превърнат една от най-красивите природни сцени в Европа в притегателен център за посетители от страната и целия света.

С кампанията „Старт на лятото с Electrocharge“ групата Електрохолд затвърждава своя ангажимент към развитието на достъпна и удобна зарядна инфраструктура, като едновременно с това подкрепя инициативи, които обогатяват културния живот и насърчава устойчивата мобилност в България.