Задържаха бившия главен архитект на район „Приморски" по случая с Баба Алино

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Още един обвиняем е привлечен по досъдебното производство на Районната прокуратура – Варна, свързано с издаването на удостоверения за търпимост с невярно съдържание за строежи в местността Баба Алино, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Задържан за срок до 72 часа е 70-годишният В.К. – бивш служител на район „Приморски" към Община Варна. Срещу него е повдигнато обвинение за документно престъпление. Мярката е наложена с постановление на наблюдаващ прокурор с цел осигуряване участието му в съдебно заседание за определяне на постоянна мярка за неотклонение.

Според държавното обвинение в периода от май до юли 2023 г., при условията на продължавано престъпление и в качеството си на длъжностно лице в район „Приморски", В.К. е съставил официални удостоверения за търпимост, в които удостоверил неверни обстоятелства.

В документите било посочено, че в три поземлени имота в местността „Баба Алино" преди 31 март 2001 г. са били изградени общо 20 жилищни сгради с различна площ.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Варна. По него вече са извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в помещения на район „Приморски" и на частни адреси, както и разпити на свидетели.

Действията по разследването започнаха през изминалата седмица, като първите претърсвания бяха извършени на 25 юни.

До момента по делото има и втори обвиняем – 48-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за документно престъпление по чл. 314, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

От прокуратурата съобщават, че работата по случая продължава, а в Районния съд във Варна вече е внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" – на 70-годишния обвиняем.