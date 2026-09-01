"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

София се променя. Обновяват се улици, ремонтират се фасади, изграждат се нови обществени пространства. Но има един проблем, който продължава да стои нерешен и ежедневно влияе върху облика на града – нерегламентираните графити.

Надрасканите фасади, входове, витрини и обществени сгради не са просто естетически дефект. Те създават усещане за занемареност, липса на контрол и неуважение към общата среда, което предразполага гражданите да не поддържат и неглижират градксата среда.

Чистотата на публичното пространство има пряко отношение към качеството на живот, усещането за сигурност и начина, по който хората възприемат квартала, в който живеят.

Именно тук се намесва Graffiti Killer – компания, създадена с мисията да върне добрия вид на градската среда и да превърне София в по-приятно и хубаво място за живеене.

Какво вдъхновява основателят на Graffiti Killer да започне бизнес за премахване на графити?

Идеята за бизнеса възниква след като неговият основател- Мирослав Маринов вижда графит върху собствената си кооперация в стар и известен столичен квартал. Вместо да приеме проблема като неизбежна част от градския живот, той се замисля, че този графит влошава целия облик и на сградата му, и на улицата около нея и затова избира да потърси решение. Докато търси как да подобри външния вид на сградата, в която живее, и да премахне графита, забелязва, че няколко фирми за почистване му отказват помощ под предлог, че издрасканата от графита площ е прекалено малка. Той се замисля, че много от графитите, които вижда по улиците не просто загрозяват градката среда, но и дейсват потискащо на гражданите. Тогава той решава да вземе нещата в свои ръце и да започне борба с този наболял проблем.

Дейностите на Graffiti Killer днес

Днес Graffiti Killer е специализирана компания за премахване на графити и поддръжка на фасади.

Компанията предлага следните услуги:

Премахване на графити от бетон, камък, шпакловка и други твърди повърхности

Почистване на графити от метал, пластмаса, PVC, стъкло и боядисани повърхности

Измиване на фасади със специализирани препарати

Полагане на защитни покрития срещу повторно надраскване

Пребоядисване на фасади

Монтаж на камери за превенция

Почистване на малки и големи площи

Какво отличава компанията и защо да изберете Graffiti Killer?

Една от основните отличителни характеристики на Graffiti Killer е готовността да приема и най-малките обекти – врати, гаражи, табели и други площи под 1 квадратен метър.

Компанията използва съвременни технологии и екологично съобразени препарати, които щадят повърхностите и околната среда.

Предлагаме и услуга за поставяне на защитно фолио, което да предпази сградата при повторно надраскаване.

За оглед, консултация или премахване на графити се свържете с нас:

Graffiti Killer

Graffiti Killer – професионално решение за по-чиста градска среда.

Уличното изкуство има своето място, когато е създадено със съгласие и носи художествена стойност. Но драскането върху частна и обществена собственост е проблем, който не бива да бъде подценяван.

А всяка почистена фасада е стъпка към по-добра среда за всички нас.