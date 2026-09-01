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Графитите като проблем за градската среда и как да се справим с тях advertorial icon

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София се променя. Обновяват се улици, ремонтират се фасади, изграждат се нови обществени пространства. Но има един проблем, който продължава да стои нерешен и ежедневно влияе върху облика на града – нерегламентираните графити.

Надрасканите фасади, входове, витрини и обществени сгради не са просто естетически дефект. Те създават усещане за занемареност, липса на контрол и неуважение към общата среда, което предразполага гражданите да не поддържат и неглижират градксата среда.

Чистотата на публичното пространство има пряко отношение към качеството на живот, усещането за сигурност и начина, по който хората възприемат квартала, в който живеят.

Именно тук се намесва Graffiti Killer – компания, създадена с мисията да върне добрия вид на градската среда и да превърне София в по-приятно и хубаво място за живеене.

Какво вдъхновява основателят на Graffiti Killer да започне бизнес за премахване на графити?

Идеята за бизнеса възниква след като неговият основател- Мирослав Маринов вижда графит върху собствената си кооперация в стар и известен столичен квартал. Вместо да приеме проблема като неизбежна част от градския живот, той се замисля, че този графит влошава целия облик и на сградата му, и на улицата около нея и затова избира да потърси решение. Докато търси как да подобри външния вид на сградата, в която живее, и да премахне графита, забелязва, че няколко фирми за почистване му отказват помощ под предлог, че издрасканата от графита площ е прекалено малка. Той се замисля, че много от графитите, които вижда по улиците не просто загрозяват градката среда, но и дейсват потискащо на гражданите. Тогава той решава да вземе нещата в свои ръце и да започне борба с този наболял проблем.

Дейностите на Graffiti Killer днес

Днес Graffiti Killer е специализирана компания за премахване на графити и поддръжка на фасади.

Компанията предлага следните услуги:

  • Премахване на графити от бетон, камък, шпакловка и други твърди повърхности
  • Почистване на графити от метал, пластмаса, PVC, стъкло и боядисани повърхности
  • Измиване на фасади със специализирани препарати
  • Полагане на защитни покрития срещу повторно надраскване
  • Пребоядисване на фасади
  • Монтаж на камери за превенция
  • Почистване на малки и големи площи 

Какво отличава компанията и защо да изберете Graffiti Killer?

Една от основните отличителни характеристики на Graffiti Killer е готовността да приема и най-малките обекти – врати, гаражи, табели и други площи под 1 квадратен метър.

Компанията използва съвременни технологии и екологично съобразени препарати, които щадят повърхностите и околната среда.

Предлагаме и услуга за поставяне на защитно фолио, което да предпази сградата при повторно надраскаване. 

За оглед, консултация или премахване на графити се свържете с нас:

Graffiti Killer

Graffiti Killer – професионално решение за по-чиста градска среда.

Уличното изкуство има своето място, когато е създадено със съгласие и носи художествена стойност. Но драскането върху частна и обществена собственост е проблем, който не бива да бъде подценяван.

А всяка почистена фасада е стъпка към по-добра среда за всички нас.

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