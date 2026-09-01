София се променя. Обновяват се улици, ремонтират се фасади, изграждат се нови обществени пространства. Но има един проблем, който продължава да стои нерешен и ежедневно влияе върху облика на града – нерегламентираните графити.
Надрасканите фасади, входове, витрини и обществени сгради не са просто естетически дефект. Те създават усещане за занемареност, липса на контрол и неуважение към общата среда, което предразполага гражданите да не поддържат и неглижират градксата среда.
Чистотата на публичното пространство има пряко отношение към качеството на живот, усещането за сигурност и начина, по който хората възприемат квартала, в който живеят.
Именно тук се намесва Graffiti Killer – компания, създадена с мисията да върне добрия вид на градската среда и да превърне София в по-приятно и хубаво място за живеене.
Какво вдъхновява основателят на Graffiti Killer да започне бизнес за премахване на графити?
Идеята за бизнеса възниква след като неговият основател- Мирослав Маринов вижда графит върху собствената си кооперация в стар и известен столичен квартал. Вместо да приеме проблема като неизбежна част от градския живот, той се замисля, че този графит влошава целия облик и на сградата му, и на улицата около нея и затова избира да потърси решение. Докато търси как да подобри външния вид на сградата, в която живее, и да премахне графита, забелязва, че няколко фирми за почистване му отказват помощ под предлог, че издрасканата от графита площ е прекалено малка. Той се замисля, че много от графитите, които вижда по улиците не просто загрозяват градката среда, но и дейсват потискащо на гражданите. Тогава той решава да вземе нещата в свои ръце и да започне борба с този наболял проблем.
Дейностите на Graffiti Killer днес
Днес Graffiti Killer е специализирана компания за премахване на графити и поддръжка на фасади.
Компанията предлага следните услуги:
- Премахване на графити от бетон, камък, шпакловка и други твърди повърхности
- Почистване на графити от метал, пластмаса, PVC, стъкло и боядисани повърхности
- Измиване на фасади със специализирани препарати
- Полагане на защитни покрития срещу повторно надраскване
- Пребоядисване на фасади
- Монтаж на камери за превенция
- Почистване на малки и големи площи
Какво отличава компанията и защо да изберете Graffiti Killer?
Една от основните отличителни характеристики на Graffiti Killer е готовността да приема и най-малките обекти – врати, гаражи, табели и други площи под 1 квадратен метър.
Компанията използва съвременни технологии и екологично съобразени препарати, които щадят повърхностите и околната среда.
Предлагаме и услуга за поставяне на защитно фолио, което да предпази сградата при повторно надраскаване.
За оглед, консултация или премахване на графити се свържете с нас:
Graffiti Killer
- Телефон: 0899 11 66 67
- E-mail: [email protected]
- Уебсайт
Graffiti Killer – професионално решение за по-чиста градска среда.
Уличното изкуство има своето място, когато е създадено със съгласие и носи художествена стойност. Но драскането върху частна и обществена собственост е проблем, който не бива да бъде подценяван.
А всяка почистена фасада е стъпка към по-добра среда за всички нас.