Демерджиев: Извадихме полицаите от храстите, ДАИ няма достатъчно хора за проверки

Планираме да се инвестира в модерни системи за видеонаблюдение и контрол, оборудване за пътна полиция и обезопасяване на пътни участъци, каза вътрешният министър

На среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и транспортния министър Георги Пеев преди два дни се оказало, че ДАИ има нисък капацитет да проверява товарните автомобили за технически неизправности. "Установи се, че те не работят през тъмната част на денонощието поради липса на капацитет", съобщи Демерджиев по време на днешния парламентарен контрол.

Главна дирекция "Автомобилна инспекция" (ДАИ) е на подчиенние към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и осъществява контрол и регулация на обществения превоз на пътници и товари, превоза на опасни товари, техническата изправност на ППС, придобиването на правоспособност за управление на МПС и др. Тя проверява автобусите, превоза на опасни товари контролира на устройствата за ограничаване на скоростта.

Министърът напомни, че МВР не отговаря нито за качеството на мантинелите, нито за действия или бездействия на други държавни агенции, към които обаче ще имат претенции. След последните тежки пътни инциденти е създадена координация, имало и среща при премиера Румен Радев по темата. Правят се анализи на всички опасни участъци и за всеки от тях се предлагат мерки от всички отговорни институции, каза Демерджиев.

След одитния доклад на Сметната палата вътрешното министерство се е захванало да изпълнява предписанията, а ресорният министър Иван Демерджиев увери, че са амбицирани да го направят преди указания срок.

На 22 юни одитиращия орган излезе с доклад, според който България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Оказа се още, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част е неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което отговаря за тях.

Затова и по време на парламентарния контрол Демерджиев получи въпрос как ще се разходват средствата във Фонда за безопасност на движението.

"Със законодателни промени от май тази година половината от постъпилите средства от глоби установени с автоматизирани средства и системи, собственост на общините се предоставят по техните бюджети и следва да се разходват отново единствено за подобряване на безопасността на движението по пътищата", напомни министърът.

Демерджиев увери, че е създадена организация парите да се използват основно за превенция на пътните произшествия и нарушения. Ще бъдат използвани законосъобразно и целенасочено, добави той.

Още преди доклада било установено, че е имало средства, които са били използвани "без пряко касателство с пътната безопасност",заради което със заповед на Демерджиев е сменен съставът на Съвета подпомагащ го за управлението на фонда. Парите ще са за контрола по пътищата, а приоритет е намаляването на жертвите по пътя.

"Към 31 май преходният остатък е 262,639 млн. евро. Те ще се използват целенасочено по предложения както в структурите на МВР, така и от други организации, институции и граждани. Планираме да се инвестира в модерни системи за видеонаблюдение и контрол, оборудване за пътна полиция и обезопасяване на пътни участъци" каза Демержиев.

Министърът подчерта, че очакванията към служителите на МВР са усилията им да са насочени към превенция, а не към санкциониране.

Автомобилите (на пътните полицаи - б.р.) са изведени от храстите, зад които се криеха. Те трябва да подпомагат движението активно, а не скрито санкциониране на, тези които нарушават правилата за движение", подчерта вътрешният министър.