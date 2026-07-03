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Жена от латвийски произход е пострадала при скок с парашут край летището при ихтиманското село Черньово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът е постъпил в полицията в четвъртък около 14:30 часа вчера в Районно управление-Ихтиман.

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Установено е, че при планов скок с парашут от самолет латвийска гражданка е получила травма на левия крак при приземяване.

Транспортирана е за лечение с фрактура на глезен, пише БТА. По случая е образувано досъдебно производство по член 134 от Наказателния кодекс. Текстът предвижда, че който пpичини дpyгимy тeжĸa или cpeднa тeлecнa пoвpeдa пopaди нeзнaниe или пopaди нeмapливo изпълнeниe нa зaнятиe или нa дpyгa пpaвнo peглaмeнтиpaнa дeйнocт, пpeдcтaвлявaщи изтoчниĸ нa пoвишeнa oпacнocт, може да бъде наказан с лишаване от свобода.

В началото на седмицата министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че се очаква Наредбата за атракционите да бъде приета до 19 юли, като по този начин ще бъде спазен законовият срок за влизането ѝ в сила до 20 август.