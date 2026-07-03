Софийският районен съд потвърди 100 000 лв. глоба за увреждане на жълтите павета

Софийският районен съд потвърди наказателното постановление, с което Столичната община наложи имуществена санкция на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД за

нарушение на задълженията по опазване на жълтите керамични павета – недвижима културна ценност и един от символите на София. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. Това съобщиха от "Московска" 33.

Казусът е свързан с изпълнението на проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централната градска част на столицата. След извършените строително-ремонтни дейности през 2022 г. бяха установени увреждания

по керамичната паважна настилка в участъци от бул. „Цар Освободител".

В рамките на извършените проверки главният архитект на Столична община установява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си да осигури необходимия контрол, опазване и съхраняване на паважната настилка с грижата на добър стопанин.

Поради това на 31 октомври 2022 г. е издадено наказателно постановление, с което на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лева.

Съдът е приел за законосъобразно наложеното административно наказание за това, че в качеството си на изпълнител по договора дружеството не е предприело необходимите действия по контрол, опазване и съхраняване на керамичните павета – недвижима културна ценност, вследствие на което е било допуснато увреждане на част от настилката, представляваща част от културно-историческото наследство на София.

Решението на Софийския районен съд не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Административен съд София-град.