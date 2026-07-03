Мъж е нападнал съпругата си с нож, заканил се да я убие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи задържаха мъж от новопазарското село Стоян Михайловски, след като нападнал с нож съпругата си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 21:00 часа снощи в частен дом в населеното място e възникнал семеен скандал. Мъж на 63 години e нанесъл удар с нож в областта на рамото на 56-годишната си съпруга, но не успял да я нарани. Той ѝ е отправил и закана за убийство, пише БТА.

Жената е отказала да бъде прегледана от екип на Спешна помощ, който пристигнал на адреса с полицейския екип.

Мъжът, криминално проявен, е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. По случая е образувано досъдебно производство.