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Мъж е нападнал съпругата си с нож, заканил се да я убие

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Полицейска кола Снимка: 24 часа

Полицаи задържаха мъж от новопазарското село Стоян Михайловски, след като нападнал с нож съпругата си, съобщиха от  Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 21:00 часа снощи в частен дом в населеното място e възникнал семеен скандал. Мъж на 63 години e нанесъл удар с нож в областта на рамото на 56-годишната си съпруга, но не успял да я нарани. Той ѝ е отправил и закана за убийство, пише БТА.

Жената е отказала да бъде прегледана от екип на Спешна помощ, който пристигнал на адреса с полицейския екип.

Мъжът, криминално проявен, е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейска кола

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