ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На световното Роналдо ще играе за последно за Порт...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23159590 www.24chasa.bg

12 сигнала са получили в полицията за изчезналата 11-годишна Наталия след активирането на BG-Alert

Надежда Алексиева

[email protected]

1280
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
11-годишна Наталия Асенова

Машинист е съобщил, че е видял двамата да вървят през поле край село Юнак

Повече от 72 часа продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Полицията издирва и нейния пастрок Асен Симеонов, който е с нея, след като я отвел от дома и в нощта срещу 30 юни. 

 "Обиколили сме около 1000 кв. км., не давахме много информация за действията ни до сега, за да не може издирваният да се възползва от нея", това заяви пред журналисти в с. Синдел директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски.

Разширяват периметъра към другите села.
При предишни престъпления, за които е бил търсен и по-късно - осъден, Асен се е укривал в пещери край селата и затова сега претърсват подобни места.

По-рано днес беше задействана системата BG Alert в три области - Варна, Бургас и Шумен.

12 сигнала са получени, откакто е задействана системата.

Машинист е съобщил, че е видял двамата да вървят през поле край село Юнак, но униформените не са ги открили, информацията е пристигнала с час и половина закъснение.

Старши комисар Пировски апелира сигналите да се дават директно на тел. 112, а не на познати и приятели, защото така полицаите я получават късно и трудно могат да реагират.

Момичето е било засечено на камери в селото в нощта на изчезването му.

По думите на Пировски Наталия е вървяла след Асен и го наричала "татко". Това се обяснява с факта, че те са живеели 7 години на семейни начала и Асен се е грижил за Наталия през цялото време.

По случая работят и психолози.

11-годишна Наталия Асенова
Търсенето продължава, доброволците помагат на полицията, все още няма следа от Наталия и Асен.
11-годишна Наталия Асенова
Търсенето продължава, доброволците помагат на полицията, все още няма следа от Наталия и Асен.
11-годишна Наталия Асенова
Търсенето продължава, доброволците помагат на полицията, все още няма следа от Наталия и Асен.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание