12 сигнала са получили в полицията за изчезналата 11-годишна Наталия след активирането на BG-Alert

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Машинист е съобщил, че е видял двамата да вървят през поле край село Юнак

Повече от 72 часа продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Полицията издирва и нейния пастрок Асен Симеонов, който е с нея, след като я отвел от дома и в нощта срещу 30 юни.

"Обиколили сме около 1000 кв. км., не давахме много информация за действията ни до сега, за да не може издирваният да се възползва от нея", това заяви пред журналисти в с. Синдел директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски.

Разширяват периметъра към другите села.

При предишни престъпления, за които е бил търсен и по-късно - осъден, Асен се е укривал в пещери край селата и затова сега претърсват подобни места.

По-рано днес беше задействана системата BG Alert в три области - Варна, Бургас и Шумен.

12 сигнала са получени, откакто е задействана системата.

Машинист е съобщил, че е видял двамата да вървят през поле край село Юнак, но униформените не са ги открили, информацията е пристигнала с час и половина закъснение.

Старши комисар Пировски апелира сигналите да се дават директно на тел. 112, а не на познати и приятели, защото така полицаите я получават късно и трудно могат да реагират.

Момичето е било засечено на камери в селото в нощта на изчезването му.

По думите на Пировски Наталия е вървяла след Асен и го наричала "татко". Това се обяснява с факта, че те са живеели 7 години на семейни начала и Асен се е грижил за Наталия през цялото време.

По случая работят и психолози.