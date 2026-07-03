Асоциацията на прокурорите е против планираните промени в социалното осигуряване

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Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) входира становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с който се предвижда прехвърляне на осигурителната тежест върху работещите в публичния сектор, включително върху магистратите и съдебните служители. Това съобщиха от пресцентъра на АПБ в своя позиция.

Ето какво още гласи тя:

АПБ изразява несъгласие със законопроекта в настоящия му вид, тъй като предложените промени засягат пряко материалните гаранции за независимостта на съдебната власт.

Според Асоциацията евентуалното прехвърляне на осигурителната тежест без ясна гаранция за запазване на нетните възнаграждения би могло да доведе до реално намаляване на доходите в съдебната власт и до отслабване на гаранциите за независимост, безпристрастност и институционална стабилност.

АПБ подчертава, че гаранциите за независимост не са лична привилегия на магистратите. Те съществуват в интерес на обществото и защитават правото на гражданите на независимо и безпристрастно правосъдие.

Асоциацията посочва, че магистратите не могат да бъдат механично приравнявани с работещите в частния сектор. Техният статут е конституционно установен и е свързан със специфични ограничения и несъвместимости, включително ограничения за допълнителна работа, политическа и стопанска дейност, както и с високи професионални и етични изисквания.

В становището се обръща внимание, че когато държавата налага по-високи ограничения и отговорности на една професия, тя следва да осигури и съответните гаранции за нейната независимост, социална сигурност и устойчивост.

АПБ счита, че законопроектът не следва да бъде подкрепен в настоящия му вид. Необходимо е той да бъде преразгледан след цялостна оценка за съответствие с Конституцията, Закона за съдебната власт, практиката на Конституционния съд и приложимите международни стандарти за независимост на магистратите.

Асоциацията на прокурорите в България заявява готовност да участва в експертен диалог по необходимите промени в Кодекса за социално осигуряване при спазване на принципите на правна сигурност, независимост на съдебната власт и защита на обществения интерес.

Цялото становище на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) вижте тук.