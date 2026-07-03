Русе ще бъде домакин на Международния фестивал MASKA XXXL на 4 юли

На 4 юли, събота, Русе ще посрещне Международния фестивал MASKA XXXL – едно от най-мащабните автомобилни събития в България, което ще събере на едно място любители на високите скорости, музиката и адреналина. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Фестивалът ще се проведе в две части на различни локации в града.

От 10 ч. в Парка на младежта ще започне безплатната дневна програма, която ще предложи впечатляващо тунинг изложение с участието на стотици атрактивни автомобила от България и чужбина. Посетителите ще могат да се насладят на демонстрации, игри с награди, музика, забавления за цялото семейство и разнообразни автомобилни атракции.

За доброто настроение през целия ден ще се погрижат водещите Тони Енчев и Ива Иванова/Ivka Beibe, а специален гост на фестивала ще бъде един от най-популярните български инфлуенсъри – Кибритя, който ще се срещне със своите почитатели за снимки и автографи.

От 17 ч. събитието ще продължи в двора на Професионалната гимназия по механотехника „Юрий Гагарин", където ще започне MASKA XXXL DRIFT SPECTACLE – зрелищно дрифт шоу с участието на едни от най-добрите пилоти от България, Румъния и Молдова. Програмата ще бъде допълнена от впечатляващи светлинни и пиротехнически ефекти, които ще превърнат вечерта в истински спектакъл за любителите на моторните спортове.

След края на дрифт шоуто посетителите ще могат да се включат и в безплатното вечерно парти Light & Rhythm Fest, със специалното участие на Спенс и DJ Chukee.

Организаторите очакват фестивалът да привлече многобройна публика от страната и съседните държави и за пореден път да утвърди Русе като предпочитана дестинация за мащабни спортни и развлекателни събития.

Повече информация за програмата и билетите за вечерната част може да бъде намерена на maskaevents.com.