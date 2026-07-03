Рядък инструмент за премахване на камъни от пикочния мехур откриха в Хераклея Синтика

Изключително рядък медицински инструмент откриха археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински в античния град Хераклея Синтика край Петрич.

Предната находка е била в помещение, долепено до храма на Херакъл, а стратиграфската датировка е ІІІ век сл. Хр, съобщава Археология Булгарика. Липсват само извитите връхчета на двойната бронзова кука с дръжка, украсена с релефни пръстени.

През Античността са наричали този урологичен инструмент литулкос и са го използвали при литотомия – операция за премахване на камъни от пикочния мехур. Плиний определя това заболяване като най-болезненото, а Амоний от Александрия (III в. пр. Хр. ) се смята за изобретател на хирургичния метод за лечение и на инструментите за него. „Затова нарекли Амоний „Литотомос", тоест "Резача на камъни" – поясни проф. Вагалински. – Единственият познат паралел на нашия литулкос е инструмент, намерен в Италия. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекували болни хора, търсещи помощта на митичния герой -- син на самия Зевс."