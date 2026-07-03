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Запушват с пясък и клони градските чешми в Пловдив, крадат и кранчетата

24 часа Пловдив онлайн

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От предприятието "Градини и паркове" призовават хората да пазят градските чешми.

Докато ги ремонтират, хората няма достъп до безплатна вода точно в големите жеги

Все повече вандалски прояви срещу градските чешми в Пловдив регистрират с настъпването на жегите в предприятието „Градини и паркове", което ги стопанисва. 

Служители са намирали запушени с пясък, клони и храни чешми, отделно са кражбите на кранчета и изпотрошените различни части. Така съоръженията трябва да се ремонтират, а докато това се случи точно в най-горещите дни хората нямат достъп до безплатна вода за пиене. 

На територията на Пловдив има повече от 60 обществени чешми. Най-често обект на посегателства стават тези в Цар-Симеоновата градина, в централната градска част и в карето между булевардите „Шести септември", „Източен", „Княгиня Мария- Луиза" и ул. „Митрополит Панарет".

От „Градини и паркове" призовават гражданите да пазят градските чешми.

От предприятието "Градини и паркове" призовават хората да пазят градските чешми.

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