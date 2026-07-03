Божидар Божанов: Само кабинетите на Румен Радев раздуват чиновниците

За да защити лошия бюджет, премиерът Радев наскоро каза: "Искам да попитам и всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше именно по време на вашите управления?"

Това пише във фейсбук съпредседателят на "Демократична България".

"И тъй като в последните няколко години той е управлявал със служебни правителства повече от нас, реших да изискам официална информация за броя на осигурените държавни служители в месеците, в които се сменя властта, за да видим как се е движила бройката в различните правителства", пише още Божанов.

В публикацията си изброява правителствата и държавните служители за целия мандат.



"Кабинетът Петков: -216 (8 месеца)

Кабинетът Желязков: -114 (13 месеца)

Кабинетите Янев 1 и 2: +177 (7 месеца)

Кабинетът Денков: +369 (10 месеца)

Кабинетите Донев 1 и 2: + 665 (10 месеца)

Кабинетите Главчев 1 и 2: +814 (9 месеца)

(Кабинетът Гюров е бил твърде за кратко, поради което не е в списъка)"



"Та, оказва се, че администрацията е растяла повече при управленията на Радев, отколкото при тези на ППДБ - при кабинета Петков дори намалява.

Но никой не иска "тотално орязване и масови съкращения". Искаме оптимизация. А функционалните анализи са правени многократно и висят някъде по чекмеджетата", завършва Божидар Божанов..