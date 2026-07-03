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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23159983 www.24chasa.bg

Божидар Божанов: Само кабинетите на Румен Радев раздуват чиновниците

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БОЖИДАР БОЖАНОВ Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

За да защити лошия бюджет, премиерът Радев наскоро каза: "Искам да попитам и всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше именно по време на вашите управления?"

Това пише във фейсбук   съпредседателят на "Демократична България".
"И тъй като в последните няколко години той е управлявал със служебни правителства повече от нас, реших да изискам официална информация за броя на осигурените държавни служители в месеците, в които се сменя властта, за да видим как се е движила бройката в различните правителства", пише още Божанов.

В публикацията си изброява правителствата и държавните служители за целия мандат.


"Кабинетът Петков: -216 (8 месеца)
Кабинетът Желязков: -114 (13 месеца)
Кабинетите Янев 1 и 2: +177 (7 месеца)
Кабинетът Денков: +369 (10 месеца)
Кабинетите Донев 1 и 2: + 665 (10 месеца)
Кабинетите Главчев 1 и 2: +814 (9 месеца)
(Кабинетът Гюров е бил твърде за кратко, поради което не е в списъка)"


"Та, оказва се, че администрацията е растяла повече при управленията на Радев, отколкото при тези на ППДБ - при кабинета Петков дори намалява.
Но никой не иска "тотално орязване и масови съкращения". Искаме оптимизация. А функционалните анализи са правени многократно и висят някъде по чекмеджетата", завършва Божидар Божанов..

БОЖИДАР БОЖАНОВ

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