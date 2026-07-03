Ловешкият театър скърби за загубата на Йосиф Сърчаджиев

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Трупата на Ловешкия театър скърби за загубата на актьора Йосиф Сърчаджиев.

През последните години той бе част от екипа на Ловешкия театър като режисьор. Неговите постановки "Асансьорът" и "Ако няма хубост" продължават да се играят и днес.

"Системата на комунизма смазваше душите на хората и това го има в пиесата "Асансьорът", каза на премиерата Йосиф Сърчаджиев,

Интересен факт е, че преди 57 години като студент в театралното училище той репетира същата пиеса с режисьор Апостол Карамитев. Точно тогава авторът Георги Марков бяга от България и цензурата сваля заглавието. В наши дни Сърчаджиев я реализира в Ловеч като сбъдната мечта.

Няколко поколения познават и ценят незабравимите му роли. Той е Кара Ибрахим във филма "Време разделно" (1988), император Константин ІV Погонат в "Хан Аспарух" (1981), Андро в "Черните ангели (1970) и много други, чак до "Януари" и "Жените наистина плачат" (2021).