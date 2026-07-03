Ловешкият театър скърби за загубата на Йосиф Сърчаджиев

Трупата на Ловешкия театър скърби за загубата на актьора Йосиф Сърчаджиев.
През последните години той бе част от екипа на Ловешкия театър като режисьор. Неговите постановки "Асансьорът" и "Ако няма хубост" продължават да се играят и днес.
"Системата на комунизма смазваше душите на хората и това го има в пиесата "Асансьорът", каза на премиерата Йосиф Сърчаджиев,
Интересен факт е, че преди 57 години като студент в театралното училище той репетира същата пиеса с режисьор Апостол Карамитев. Точно тогава авторът Георги Марков бяга от България и цензурата сваля заглавието. В наши дни Сърчаджиев я реализира в Ловеч като сбъдната мечта.
Няколко поколения познават и ценят незабравимите му роли. Той е Кара Ибрахим във филма "Време разделно" (1988), император Константин ІV Погонат в "Хан Аспарух" (1981), Андро в "Черните ангели (1970) и много други, чак до "Януари" и "Жените наистина плачат" (2021).