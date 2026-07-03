Десислава Атанасова: На тази дата не съм летяла с Пеевски до Дубай, а с граждански полет до Истанбул (Документи)

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Конституционният съдия Десислава Атанасова излезе с позиция заради твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев относно нейни пътувания с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Позицията на Атанасова е качена в сайта на Конституционния съд.

Атанасова съобщи, че е изискала и получила с удостоверение от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 05.04.2024 г. - 08.04.2024 г.

„Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки" на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на България. Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски" - София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън" е невярно. Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines", пише в позицията Атанасова.

"На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми", казва в становището си Атанасова.

Атанасова прилага и документи, които да докажат твърденията й. Документите може да видите ТУК и ТУК .

В свое изказване от парламентарната трибуна в четвъртък вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че "227 пъти за осем години е излитал от летището в София Делян Пеевски. С него са летели 81 души, сред които бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова".

"Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер", каза още Демерджиев от трибуната.