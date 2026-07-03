78 служители на полицията и пожарната в Монтана бяха отличени за празника на МВР

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На тържествено събрание в Монтана бяха връчени отличия на служители от Областната дирекция на МВР и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). Събитието бе организирано по случай Професионалния праздник на служителите на МВР и 147-ата годишнина от създаването на министерството.

Официални гости на церемонията бяха областният управител на Монтана Иван Каменов, кметът на община Монтана Златко Живков, директорът на РДПБЗН-Монтана комисар Венцислав Райков и директорът на Тетиротиална дирекция „Национална сигурност" Езекия Езекиев.

Ръководни служители с най-високи държавни отличия

Със заповеди на министъра на вътрешните работи бяха присъдени следните високи професионални отличия:

• Комисар Венцислав Райков (директор на РДПБЗН-Монтана) – отличен с „Почетен знак на МВР – II степен".

• Главен инспектор Анатоли Иванов Трендафилов (началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана) – отличен с „Почетен знак на МВР – III степен".

Отличия от министъра на вътрешните работи за изключителни прояви и примерна служба

За проявен себеотрицание и висок професионализъм министърът на вътрешните работи отличи лично още трима служители от структурата на ОДМВР-Монтана:

• Младши автоконтрольор Илиян Илиев (сектор „Пътна полиция") – отличен с „Обявяване на благодарност" и парична награда. През май т.г. в ж.к. „Младост", гр. Монтана, служителят оказва неотложна първа помощ на припаднала възрастна

женщина. Той овладява обилно кървене в областта на главата и стабилизира състоянието ѝ до пристигането на екип на Спешна помощ.

• Старши експерт Нели Милетиева (технолог-администратор в сектор „Български документи за самоличност") – наградена с „Грамота" за образцово изпълнение на служебните задължения.

• Деян Кръстев (началник на сектор „Комуникационни и информационни системи" – КИС Монтана) – награден с „Грамота" за постигнати високи професионални резултати.

Награди от ръководството на ОДМВР-Монтана

За проявена инициативност и съществен принос при изпълнение на служебни задачи, директорът на областната дирекция старши комисар Иван Аврамов удостои с отличието „Писмена похвала" общо 52 служители. Наградите са разпределени по направления на дейност:

• 32 служители от оперативните структури на ОДМВР: от криминална и охранителна полиция, разследващи полицаи и сектор „Специални тактически действия".

• Административен състав: служители от сектор „БДС", отдел „Финансово осигуряване", както и началниците на секторите „Координация и административно обслужване" и „Човешки ресурси".

• Териториални структури: разследващи полицаи от РУ-Лом, както и служители от РУ-Вършец и Участък „Огоста".

По съответния ред, началникът на сектор „КИС" поощри за постигнати резултати две служителки от местната структура.

Признание в Районно управление – Лом

Началникът на РУ-Лом главен инспектор Данаил Дончев награди с „Писмена похвала" 17 служители за постигнати добри резултати в служебната дейност. Сред тях са криминалисти, служители от „Охранителна полиция", дежурни от Оперативната дежурна част (ОДЧ), началникът на Участък-Вълчедръм старши инспектор Красимир Замфиров и служители от Участък-Медковец.

Отличия в структурата на Пожарна безопасност и защита на населението

Със заповед на директора на ГД „ПБЗН"-МВР главен комисар Александър Джартов, с отличие „Писмена похвала" за висок професионализъм са наградени двама служители от РСПБЗН-Монтана:

• Младши експерт Кристиан Захариев Христов – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност".

• Младши инспектор Мартин Емилиянов Петров – старши пожарникар в същата структура.

Признание от кметът на община Монтана Златко Живков и тази година връчи традиционната награда на Община Монтана – телевизор, на Димитър Николов, полицейски инспектор в група „Териториална полиция" при Районно управление – Монтана.

Тържествените прояви завършиха пред Паметника на загиналите във войните в град Монтана, където бяха поднесени венци и бе отдадена почит към паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР.