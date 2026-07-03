Демерджиев проверява крили ли са в гранична полиция пътувания на Пеевски

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще проверява крили ли са служители на "Гранична полиция" информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, след като вчера в парламента разказа, че е летял до Дубай с конституционната съдийка Десислава Атанасова. А днес тя отрече - била е в Истанбул с граждански полет.

"Нека в ДПС имат предвид, че информацията с кого е пътувал Пеевски до Дубай, се съдържа в много международни регистри. Ако Атанасова и Пеевски са толкова уверени, че тази информация не се съдържа в регистрите на "Гранична полиция", за мен е много интересно, ако не се съдържа, то защо, какви са причините", каза министър Демерджиев пред репортери в парламента.

Вчера министърът беше на изслушване в парламента по повод полетите на Делян Пеевски. Пред депутатите той разказа, че от 2018 г. насам Пеевски е летял 227 пъти от София, като 181 полета са били с частни чартъри. Пътувал е с общо 81 души. Демерджиев посочи три имена, едно от които е на конституционният съдия Десислава Атанасова. Обяви и дата - 5 април 2024 г., т.е. четири месеца след встъпването ѝ в длъжност. Още вчера депутатът от ДПС Хамид Хамид обяви от трибуната, че това е лъжа. А днес Атанасова излезе с позиция, публикувана на сайта на Конституционния съд, която съдържа справка от МВР за пътуванията ѝ извън България в периода от пети до осми април 2024 г. Според нея Атанасова е летяла на 5 април до Истанбул с турските авиолинии и се е върнала у нас на 8 април, като за тези три дни е била само в южната ни съседка.

"Вчера Пеевски каза нещо много скандално - че санкциите не се прилагат на територията на България. Всъщност искам да му кажа, че към този момент се прилагат както българското законодателство, така и санкциите - искам да го изненадам с тази новина. Ще направя всичко възможно да установя има ли манипулиране на информация, нередности в действията на някой служител и, ако има, той ще понесе цялата строгост на закона", продължи Демерджиев в отговор на думите на Пеевски от вчера, че "нито една санкция не работи в България".