Задържаха шестима души за пране на пари и укриване на данъци за 1,5 млн. евро в Пловдив

Тарторът на групата извършвал финансови операции и сделки с имущество, коли, злато и сребро

Организирана престъпна група за укриване на данъци и пране пари е разкрита в Пловдив и шестима души са задържани, съобщиха от Окръжната прокуратура.

Повдигнати са обвинения на четирима мъже и две жени. Единият от тях се сочи като организатор и ръководител на престъпната група. Той е обвинен и че от лятото на 2024-а до месец юли 2026 г. е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро и те са придобити чрез укриване на данъци. Други двама от групата също са обвинени в пране на пари.

По делото е установено, че на името на 41-годишния мъж, ръководител на организираната престъпна група, е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са били собственици на няколко „кухи" фирми, от които към дружествата на тартора били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности. Така управляваните от него дружества приспадали данъчен кредит, който не им се полага. Установено е, че парите генерирани от престъпленията, са били влагани в закупуването на автомобили и на инвестиционно злато и сребро.

Друга част от участниците в организираната престъпна група са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата, собственост на организатора на престъпната група, като, за да им предадат легален вид, са извършвали плащания по банков път. Налице са данни, че непосредствено след постъпване на преводите паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани обратно на техните наредители.

На част от дружествата е била извършена данъчна проверка, чието заключение сочи, че по този начин държавата е била ощетена с над 1 500 000 евро.

На 1 юли т. г. са извършени 25 претърсвания и изземвания и лични обиски на различни адреси в Пловдив, Асеновград и София, като са иззети множество относими към разследването веществени и писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи.

Шестимата са в ареста за 72 часа, а този следобед Окръжният съд ще заседава по искането на прокуратурата четирима от тях да останат задържани под стража. Други двама от обвиняемите е излизат на свобода срещу гаранции от по 10 000 евро.