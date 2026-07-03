САЩ вдигнаха цената за бойните машини "Страйкър", военните се отказват от дронове за тях

Поръчаните бойни машини "Страйкър", чието асемблиране започна във великотърновския завод ТЕРЕМ, поскъпват с близо 37 млн. долара. Това става по искане на САЩ, от които България закупи новите бойни машини.

Поскъпването е одобрено от Министерския съвет и сега правителството на Румен Радев очаква разрешение от парламента за увеличение на цената по проекта за модернизация на Сухопътните войски. Това става ясно от публикувано в правителствената информационна система решение на кабинета, което е взето в сряда.

Общата стойност на договора се увеличава до 1,4 млрд. договора, за да остане в него резерв от 20 млн. долара за непредвидени разходи.

Първоначално САЩ са искали по-голямо оскъпяване на договора за бойните машини, става ясно от мотивите, с които премиерът Румен Радев предлага на парламента да одобрят промяната в договора. Искането е било за увеличение на цената на бойните машини с 59 млн. долара, увеличение на цената за поръчаните ракети "Джавелин" за бойните машини с 4 млн. долара и намаление на цената за боеприпаси с 12 млн. долара. Като американците са оправдали поскъпването с недостига на суровини като германий, алуминий, стомана и електронни компоненти за производството на бойните машини, общата световна инфлация и нарастване на разходите за опаковане и изпращане на машините. "Страйкър" пристигат в България разглобени, след което се асемблират в български военни заводи.

След проведени преговори България се е отказала от поръчката на 17 дрона „SkyRaider R80D" за бойните машини. Като според мотивите към правителственото решение става ясно, че военните планират да поръчат допълнително безпилотна летателна система на български производител и тя да бъде интегрирана към бойните машини. "Това ще осигури по-съвременни БЛС към датата на придобиване и въвеждане в експлоатацията на бойните машини", пише в мотивите на правителството. Дроновете са част от системата за разузнаване на бойните машини.

С отказването от дроновете и след преговори през юни България е намалила първоначалното американско искане за поскъпване на проекта. Според предложението на правителството сега основният договор за бойните машини ще увеличи стойността си с 44 млн. вместо с 59 млн. долара. Намалява се стойността на договора за ракети "Джавелин" до 88 млн. долара вместо първоначалните 101 млн. долара. Поръчката за боеприпаси към машините пък се намалява от първоначалните 65 млн. долара на 53 млн. долара.

През 2023 година България сключи договор за закупуването на 183 бойни машини "Страйкър" и още 15 машини за логистична подръжка. С тях трябва да бъде въоръжена една механизирана бригада.

В началото на тази година в България започнаха да пристигат първите комплекти за сглобяване на машините. Забавени доставки на компоненти обаче отложиха сглобяването на първите машини. Като в момента в завода във Велико Търново се сглобяват пет.