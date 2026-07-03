Глобиха двама израелци, влезли с надуваеми лодки в езеро в Национален парк „Рила"

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На 30 юни са глобени двама израелци, влезли с надуваеми лодки в езеро Рибното. Водният басейн е на територията на Национален парк „Рила". Това съобщиха от Национален парк „Рила".

Те са санкционирани при акция на парковата охрана на, защото са нарушили режимите в Национален парк „Рила".

"На 30 юни 2026 г., при обход на служители „Паркова охрана и контрол" на Парков участък „Дупница" са установени две лица, граждани на Израел, навлезли в езеро Рибното, на територията на Национален парк „Рила". На чужденците са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии", съобщиха от парка във фейсбук.

Няколко дни по-рано, в Дирекция „Национален парк Рила" е бил получен сигнал за къпещи се туристи в езеро Бъбрека.

След бърза реакция на служителите „Паркова охрана и контрол" била извършена проверка в циркуса на Седемте рилски езерата, която установила, че подаденият сигнал е фалшив и в района не са забелязани нарушители.

По случая е получено навременно съдействие и от Планинска спасителна служба, отряд – Дупница.

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.

Влизането и къпането във всички езера и реки на територията на Национален парк „Рила" (включително Седемте рилски езера) е абсолютно забранено.