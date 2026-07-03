ДПС: ДАНС са проверявали полетите на Пеевски в система за борба с тероризма

ДАНС са проверявали полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски в международна система за борба с тероризма, обяви депутатът от движението Калин Стоянов.

"Това е система, която съдържа изключително много информация - лични данни, маршрути за пътуване, начин на плащане. Интересното е, че тази PNR система не може да се използва от всеки когато прецени, ползва се от престъпления, свързани с тероризъм. Право на достъп от България има Националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС", каза Стоянов пред репортери в парламента.

Той попита кой и на какво право основание е разпоредил тези справки в тази международна база данни и кой конкретен служител ги е извършил. Той поиска отговори от министър Демерджиев и шефовете на ДАНС Станчо Станчев и на ГДБОП Мартин Златков.

"Тази система не може да се използва от всеки за каквото си прецени, използва се за разследвания престъпления, свързани с тероризъм. Ще уведомим партньорските служби и други европейски институции, тъй като там има много чувствителна информация, която те ежедневно събират, обработват и използват, когато е необходимо", отговори Стоянов какъв е проблемът да се използва тази система.

"Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад тях не стои друго освен натискането на бутона от Делян Пеевски", коментира лаконично министър Демерджиев. Днес той обяви, че ще проверява крили ли са служители на "Гранична полиция" информация за полетите на лидера на ДПС, за когото вчера разказа, че на 5 април 2024 г. е летял до Дубай с конституционната съдийка Десислава Атанасова. А днес тя отрече - тогава е била в Истанбул с граждански полет.