Почти 7 млн. лева над заложените приходи внесли търновци в местната хазна за 2025 г.

Община Велико Търново отчете успешно изпълнение на Бюджет 2025. Заместник-кметът на старопрестолния град Снежана Данева-Иванова и директорът на общинската дирекция „Бюджет и финанси" Мариан Маринов, изнесоха числата на обществено обсъждане по изпълнението на Бюджета. Събитието бе организирано от председателя на общинския Венцислав Спирдонов.

Бюджетът е съобразен с тригодишната прогноза и спазва приоритетите за разходване на постъпилите средства, отчита началото на мащабна инвестиционна програма в старопрестолния град и общината, както и увеличени местни приходи, заедно с повишена събираемост, се посочва в отчета.

Ключов фактор на финансова политика на Община Велико Търново е успешното реализиране на проектите, финансирани със средства по Националната инвестиционна програма, по програмите на Европейския съюз, както и други финансови механизми. Инвестициите са с пряк ефект върху инфраструктурата, предоставяните социални услуги, заетостта, доходите и конкурентоспособността.

На малко над 194 милиона лева възлиза отчетената макрорамка. 65% от тези средства са делегирани от държавата дейности за системите на образованието, социалните политики, култура и др. 35% - за местни и дофинансирани дейности.

49,5 млн. лева са постъпленията от местни приходи при 42,2 млн. лева заложени – това показва отличната работа на Община Велико Търново по отношение на събираемостта и подчертава отговорността на гражданите и бизнеса към местния фиск, подчерта Снежана Данева.

През 2025 г. Община Велико Търново изпълнява 40 проекта по европейските финансови механизми. 161, 2 млн. лева са привлечени безвъзмездни средства и 27,5 млн. лева е собственият принос. Най-голям дял от проектите – 26, са по Плана за възстановяване и устойчивост.

Поставено е началото и на реализиране на мащабна инвестиционна програма, включваща реконструкция на ВиК-мрежи и основен ремонт на улици на територията на града, общински пътища, модернизация на училища, строителство на нова детска градина, обновяване на културна инфраструктура, саниране на 16 многофамилни жилищни сгради, енергоспестяващо улично осветление и др.

До края на 2025 г. са подписани Споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 17 проекта от Програмата за общински проекти. За част от проектите се очаква сключване на допълнителни анекси към споразуменията.

Бюджетът на Община Велико Търново гарантира съществуването на малките училища и маломерните паралелки, увеличи в пъти средствата за програмата за младежките дейности. Гарантирана и надградена бе знаковата за старопрестолния град програма „Ин витро". С близо 10% бяха увеличени средствата за Културния календар на Община Велико Търново.