ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Иран арестуваха жена, разхождала се по бельо

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23160693 www.24chasa.bg

Обискът във ВиК-Бургас бил продължение на скандала с арестувания шеф в Несебър

Димчо Райков

[email protected]

1136
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП

Днешният обиск в централата на ВиК-Бургас е бил свърздан с разразилия се преди седмица скандал с арестувания шеф на водното дружество в Несебър Свилен Станчев.

Той бе задържан в служебна кола в Слънчев бряг след получаване на 8000 евро подкуп, за да включи във водопреносната мрежа имота на собственик в с. Кошарица. В дома му пък бяха намерени 33 хил. евро с тефтерче с имена на низически лица и фирми.  Срещу водният шеф бе повдигнато обвинение, а централата в Бургас се разграничи с декларация от действията му и обяви, че ще съдейства напълно на разследващите органи. 

Ог офиса на ВиК полицаите иззели документация,  свързана с дейността на несебърското позразделение на дружеството. По време на обиска рано сутринта директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. 

Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)