Обискът във ВиК-Бургас бил продължение на скандала с арестувания шеф в Несебър

Днешният обиск в централата на ВиК-Бургас е бил свърздан с разразилия се преди седмица скандал с арестувания шеф на водното дружество в Несебър Свилен Станчев.

Той бе задържан в служебна кола в Слънчев бряг след получаване на 8000 евро подкуп, за да включи във водопреносната мрежа имота на собственик в с. Кошарица. В дома му пък бяха намерени 33 хил. евро с тефтерче с имена на низически лица и фирми. Срещу водният шеф бе повдигнато обвинение, а централата в Бургас се разграничи с декларация от действията му и обяви, че ще съдейства напълно на разследващите органи.

Ог офиса на ВиК полицаите иззели документация, свързана с дейността на несебърското позразделение на дружеството. По време на обиска рано сутринта директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си.