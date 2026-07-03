Касиерка на партия измами 25 души, излъга ги да й дадат 809 хиляди евро

Касиерка на партия успя да измами 25 души с над 809 хиляди евро. Те теглили кредити, за да й дадат парите, които уж след това щели да си върнат от еврофондове.

Схемата действала от септември 2020 година. Жената се възползвала от това, че е касиерка на партия. Обещавала на хората, че ще ги одобрят по програма за еврофондове. Първо обаче трябвало да изтеглят кредит. Колкото по-голяма била сумата, толкова повече пари щели да вземат от еврофондовете. След като хората вземели дълга, давали на жената парите на ръка. Тя им обещавала, че няма да се налага да връщат кредитите, разказа шефът на СДВР Николай Пелтеков.

Измамите са над 45, но се очаква броят им да нарасне. Рекордната сума, която 39-годишната жена взела от един човек, е 125 хиляди евро. При ареста й не са открити пари, каза Александра Стефанова от Софийската районна прокуратура.

По неофициална информация арестуваната жена се казва Гинка Борисова. Тя е била уволнена от партията, за която работела, преди месеци. Утре от прокуратурата ще й искат постоянен арест.