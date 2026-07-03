Читалище „Надежда" посреща чуждестранния спектакъл от фестивала „Лято, кукли и приятели"

Прогноза за влошени метеорологични условия и проливни дъждове на 4 юли, събота местят първото чуждестранно представление от селекцията на Международния театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026" в театралния салон на Читалище „Надежда–1869" от 11:30 часа. Румънският театър за деца и юноши SEAHORSE от черноморския град Констанца ще представи музикалния фолклорен спектакъл „Игри в градината на баба и дядо".

Сценичната адаптация и сценографията са дело на Лика Гиргилеску, а постановката – на Вера Стойкова. В представлението участват Инга Марку, Грациан Присакариу, Ровена Параскивой и Даниел Минчуна. В ерата на технологиите, спектакълът пренася в друго време - на старите дворове, където можеш да намериш причудливи неща – стари стомни, дървени лъжици, глинени панички, дървени столчета и всякакви други предмети. В ръцете на актьорите те оживяват и се превръщат в хора, животни и птици.

След представлението в зала 3 на Художествена галерия „Борис Денев" от 13 часа ще бъде открита традиционната изложба „Сцена и кукли". Експозицията е посветена на творчеството на сценографа Юлия Лачева. Оригинални ескизи, проекти и театрални кукли от спектакли са редовно представяни на специализирани изложби за сценография, както и на престижни международни куклени фестивали.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026", организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев" и Народно читалище „Надежда–1869". Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът е свободен.