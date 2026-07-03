Съдът не одобри арест за бившия главен архитект на район "Приморски", наложи подписка

Районният съд във Варна наложи най-леката мярка за неотклонение – „подписка", на 70-годишния В.К., бивш главен архитект на район „Приморски", привлечен като обвиняем по разследването за издаването на удостоверения за търпимост с невярно съдържание за строежи в местността Баба Алино.

Срещу него са повдигнати обвинения за документно престъпление, извършено при условията на продължавано престъпление. Според прокуратурата, в качеството си на главен архитект на район „Приморски", той е съставил три удостоверения за търпимост, в които удостоверил неверни обстоятелства, че преди март 2001 г. в три поземлени имота в местността Баба Алино са били изградени общо 20 масивни жилищни сгради с различна застроена площ.

За подобно престъпление законът предвижда наказание до пет години лишаване от свобода.

След като разгледа събраните до момента доказателства, съдът прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към деянията, за които му е повдигнато обвинение. Магистратите обаче не намериха основания да уважат искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража".

Според съда липсват данни, че В.К. може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Отчетено е, че той има установена самоличност, постоянен адрес, чисто съдебно минало и няма криминални прояви. Освен това през цялото време е съдействал на разследващите органи, включително като предварително е уведомил за свое пътуване извън страната.

Магистратите отбелязват още, че обвинението е свързано с документи, изготвени в качеството му на главен архитект – длъжност, която вече не заема, тъй като е пенсионер.

Според съда няма и опасност той да въздейства върху разследването, тъй като основните писмени доказателства вече са иззети, приложени по делото и са били предмет на съдебно-графическа експертиза.

Поради тези мотиви Районният съд – Варна остави без уважение искането на прокуратурата за постоянен арест и определи на обвиняемия мярка за неотклонение „подписка".

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в тридневен срок. Ако това стане, делото ще бъде разгледано от Окръжния съд – Варна на 8 юли от 13:00 часа.