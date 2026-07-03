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Вижте четиримата, задържани за пране на пари и укриване на данъци за 1,5 млн. евро в Пловдив (Видео)

Мая Вакрилова

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Задържаните за пране на пари и укриване на данъци бяха доведени в съда под конвой. Снимки: Авторът

Под отговорност са подведени и две жени, но те са пуснати под парични гаранции

Четиримата мъже, обвинени в пране на пари и укриване  данъци за 1,5 млн. евро, бяха доведени в Пловдивския окръжен съда под охрана. Прокуратурата иска постоянен арест за Щерьо Щерев на 50 г., за Симеон Генчев (42) и асеновградчаните Салим Адем (41), Байрам Идриз (40).

Под отговорност са подведени четирима мъже и две жени, които обаче са пуснати под парична гаранция.

Срещу тарторът на организираната престъпна група има обвинения, че от лятото на 2024 г. до настоящия момент е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро и те са придобити чрез укриване на данъци. Други двама от групата също са обвинени в пране на пари.

На името на 41-годишният тартор на ОПГ-то е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове са били собственици на няколко „кухи" фирми, от които към дружествата на Адем били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности.

Друга част от участниците в организираната престъпна група са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата.

Някои от задържаните криеха лицата си.
Някои от задържаните криеха лицата си.


Задържаните за пране на пари и укриване на данъци бяха доведени в съда под конвой. Снимки: Авторът
Някои от задържаните криеха лицата си.

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