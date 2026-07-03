Жената, ранена при катастрофата с 3 жертви край Ямбол, вече е в стабилно състояние

Преди седмица постъпи в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив с опасност за живота

49-годишната пациентка, транспортирана с медицински хеликоптер до УМБАЛ „Свети Георги" – Пловдив на 25 юни след тежката катастрофа на магистрала „Тракия", при която загинаха две деца и един възрастен, е в стабилизирано състояние. Това съобщиха от здравното заведение.

При постъпването си в болницата жената беше в критично общо състояние и с непосредствена опасност за живота. В продължение на дни екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е полагал денонощни усилия за овладяване на травмите ѝ и спасяването на живота ѝ. Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно, контактна и адекватна е, като предстоят последващи операции и продължително възстановяване, допълват от УМБАЛ "Свети Георги".

Тежкият пътен инцидент стана по обяд на 24 юни т. г. Тир помете мантинели на магистралата и се блъсна челно в кола. Загинаха две деца от футболната школа на "Славия", бащата на едното от тях, ранени бяха треньорът на момчетата Иван Терзийски 49-годишната му приятелка. Той се оказа с по-леки травми, но спътницата му беше с риск за живота, който вече е преодолян.