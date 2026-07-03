Нов скенер с AI спасява животи с минимално облъчване в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов"

Отделението по образна диагностика на Областната болница във Велико Търново вече разполага с нов, свръхмодерен 160-слайсов компютърен томограф от последно поколение. Високотехнологичната апаратура, на стойност близо 900 000 евро, е осигурена от Министерството на здравеопазването по Европейската програма за подобряване на педиатричната помощ по Плана за възстановяване и устойчиволницаст. Болницата инвестира собствени средства в цялостния ремонт и подготовка на залата, съобщиха от пресцентъра на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов".

Най-голямата иновация в апарата е внедреният изкуствен интелект (AI). Той помага на лекарите да реконструират образите с изключителна прецизност и детайлност, което гарантира много по-точна и бърза диагноза.

В същото време машината е проектирана с мисъл за пълната безопасност на хората. „Това е най-новата технология, която позволява драстично намаляване на лъчевото натоварване на пациента. С нея минимизираме значително риска от рентгеновото лъчение, което е най-голямото предимство на машината", споделя клиничният апликационен специалист Стоян Тодоров.

Апаратът дава нови възможности за диагностика без болка и без инвазивни процедури.

Благодарение на иновативния софтуер, болницата въвежда изцяло нови дейности, които досега изискваха тежки или неприятни за пациентите процедури. Ще се извършва виртуална кардиоангиография, която позволява профилактика и изследване на сърдечно-съдовата система без използването на инвазивни катетри.

3D виртуална колоноскопия е модерен, напълно неинвазивен скринингов метод за ранна диагностика на заболявания на дебелото черво в областта на гастроентерологията.

Новата апаратура е безценен съюзник на лекарите при спешни състояния. Тя позволява извършването на специализирана КТ перфузия на глава, с която исхемичните инсулти се установяват за броени минути. Това скъсява критичното време за започване на интравенозна тромболиза – лечението, което може да възстанови пациента напълно и да спаси живота му.

„Възлагаме големи надежди на тази апаратура по отношение на бързата, точна и щадяща диагностика", заяви изпълнителният директор на болницата д-р Даниел Илиев. Той допълни, че в момента се работи активно по изграждането на специализиран Stroke Center (Център за борба с инсултите), където ще бъде внедрен и трети скенер, а плановете включват и подмяна на ядрено-магнитния резонанс с последен модел с изкуствен интелект.