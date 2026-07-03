Несебър събира красиви умове от 11 държави за математически турнир

Близо 900 участници от 11 държави ще участват във финалното състезание на 13-ото издание на Международния турнир „Математика без граници", което ще се проведе в Несебър в дните 4-7 юли. Събитието в града на ЮНЕСКО традиционно се провежда под патронажа на кмета Николай Димитров, а домакин отново ще е най-голямото училище в общината – СУ „Любен Каравелов".

Официалното откриване на турнира е на 4 юли от 8.30 часа в южния двор на училището. Ден по-рано е предвидена среща с автограф и снимки с Уили Янг от Сингапур – издател и съавтор на поредицата книги „Doodles", а след която ще бъде засадена розата на Сингапур в Математическата розова градина на турнира.

По време на Международния турнир „Математика без граници" ще има индивидуална и отборна надпревара, а знания и талант ще премерят ученици от Азербайджан, България, Естония, Македония, Сърбия, Малта, Турция, Румъния, Казахстан, Узбекистан, Украйна.

От училището-домакин на събитието ще участват Димитър Р. Терзиев – 1. клас и Алекс Д. Минков – 5. клас.

На 7 юли, вторник, от 09:00 ч. ще се състои тържествена церемония по награждаване на победителите на сцената на амфитеатъра в Стария Несебър.