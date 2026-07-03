17 са загинали в катастрофи във Велико Търново за 6 месеца, повече от цялата 2025 г.

Печален рекорд се очертава в област Велико Търново - въпреки всички мерки за превенция на рисковото шофиране, високите скорости и незаконните гонки от полицията отчетоха 17 загинали в катастрофи за 6 месеца. Загубилите живота си на пътя са с един повече от цялата 2025 г., когато жертвите са 16, показват данните на сайта на МВР.

Затова и новият областен директор на полицията ст. комисар Марин Маринов открои на първия си брифинг намаляване на пътния травматизъм сред основните приоритети на работата си. През отчетения период на територията на ОДМВР – В. Търново са регистрирани общо 702 ПТП, от тях 136 тежки, със 17 загинали и 174 ранени граждани.

От началото на годината до края на месец юни са съставени общо 1845 акта и са наложени 24098 глоби по фиш, електронните фишове са 29347, установените водачи с концентрация на алкохол над 0,5 промила са 147, тези след употреба на наркотични вещества са 30, неправоспособните са 178.

Установените нарушения, извършени от пешеходци за периода са 623, от тях санкционирани с акт са 18, а с фиш – 605.

Санкционираните водачи, отнели предимство на пешеходци с акт са 17, с глоби по фиш – 90. Установени са 1636 нарушения за неизползване на обезопасителен колан или каска, от тях 150 са санкционирани с акт и 1482 с глоби по фиш. 561 са нарушенията по отношение на използване на телефон по време на движение. С акт са санкционирани 53-ма водачи, а с глоба по фиш – 508.

Установените нарушения от водачи на индивидуални електрически превозни средства са 247. От тях санкционирани с акт са 29, а с глоби по фиш – 218.

Старши комисар Маринов посочи още, че за изминалите 6 месеца на 2026 г. в региона са регистрирани общо 1280 престъпления, от тях 592 са разкрити, или 46,25 %.

По криминална линия са регистрирани 1142 престъпления, от които са разкрити повече от половината.

135 са престъпленията, свързани с наркотични вещества. Разкрити са 42,96 %.

От 1 януари до 15 юни 2026 г. са образувани 16 досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотични вещества и 25 души са привлечени като обвиняеми за държане с цел разпространение и продажба на дрога. За същия период са образувани 142 досъдебни производства за престъпления, по които като обвиняеми за държане на наркотици са привлечени 59 души. Образувани са и четири разследвания срещу наркофермери за отглеждане на растения от рода на конопа.

Общо 88 са привлечените към наказателна отговорност за престъпления, свързани с наркотични вещества. На 60 от тях са наложени мерки за неотклонение, като шестима са с мярка „задържане под стража", трима – с „парична гаранция", а на 51 обвиняеми е наложена мярка „подписка".

За периода от 1 януари до 30 юни 2026 г. са иззети: 37 грама кокаин, 3,256 килограма марихуана (суха маса), 93 грама канабис (зелена маса), 46 растения канабис, 1,121 килограма амфетамин, 30 таблетки амфетамин, 82 грама метамфетамин, 26 грама екстази, 50 таблетки екстази, 47 грама канабиноиди (чай), 3,622 литра течност за електронни устройства и 11 вейпове. Засега не е засечено разпространение на смъртоносния фентанил във Велико Търново.

Друг приоритет в работата на дирекцията е борбата с корупционните практики. В тази посока се работи активно, като се извършват проверки на възложителите по Закона за обществените поръчки на територията на област Велико Търново, както и на договорите, подписани от тях.