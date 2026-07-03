18-годишен гастрольор се почерпи от хладилна витрина с 42 кенчета

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Служители от сектор „Криминална полиция" при управлението в Пазарджик установиха и задържаха млад мъж, извършил взломна кражба. Преди около седмица било установено, че в центъра на Пазарджик в близост до пл. "Константин Величков" е разбита хладилна витрина.

От там е извършена кражба на 42 кена с напитки. По случая започнали работа местните криминалисти, които успели да установят самоличността на извършителя. Оказало се, че това е 18-годишен жител на гр. Димитровград.

Той е задържан, а по случая се води преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата.