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Багерист пропадна в изкоп и се удави край септемврийското село Лозен

Диана Варникова

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Багерист пропадна в изкоп и се удави край септемврийското село Лозен СНИМКА: Pa1media

Багерист е пропаднал в изкоп при работа за извличане на инертни материали. Инцидентът е станал в землището на септемврийското село Лозен, а мъжът е от общинския център. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Багеристът е пропаднал в изкопа заедно с машината. Сигнал за произшествието е подаден в късния следобед на вчерашния ден.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната от Септември. За съжаление, тялото на мъжа не е могло да бъде извадено от изкопа, който е бил пълен с вода.

Днес специализиран екип от водолази работи за изваждането на багера и загиналия мъж, уточни Стоянов. Той допълни, че за случая е уведомена прокуратурата.

Багерист пропадна в изкоп и се удави край септемврийското село Лозен СНИМКА: Pa1media

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