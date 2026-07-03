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Трима пожарникари от Доспат с награда от МВР, спасили мъж и жена от задушаване в резервоар

Валентин Хаджиев

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Наградените полицаи са от РСПБЗН- Доспат Снимка: Архив

Трима пожарникари от Доспат са отличени от министъра на вътрешните работи с „Писмена похвала" за проявена смелост и професионализъм.
Пожарникарите Спас Жайгаров, Назим Арифов и Емил Чобанов са отличени за действията си при инцидента на 25 март 2026 г. в подземен воден резервоар в района на с. Късак.
Инцидентът е възникнал в местността „Исмянното", в производствена база, където жена е извършвала ремонтни дейности по пластмасов воден резервоар, заровен в земята, използвайки лепило и препарат за почистване. Тя е влязла в съоръжението през тесен отвор, но вследствие на отделените токсични изпарения се е обгазила и не е успяла да излезе самостоятелно.
Поради ограничения достъп никой от присъстващите не е могъл да проникне вътре и да ѝ окаже помощ. На място е повикан мъж от селото с по-слабо телосложение, който успява да влезе в резервоара и да я извади, но при действията си също е вдишал токсични изпарения и остава вътре в тежко състояние.
При пристигането си на място пожарникарите установяват мъжа в резервоара в критично състояние- в безсъзнание. В условията на ограничен достъп и риск за живота служител от РСПБЗН- Доспат, оборудван с въздушен дихателен апарат, прониква през тесния отвор в съоръжението и извежда пострадалия на безопасно място.
До пристигането на екипа на Филиала за спешна медицинска помощ- Доспат пожарникарите предприемат животоспасяващи действия, като подават кислород на пострадалия чрез дихателния апарат и извършват сърдечен масаж в продължение на няколко минути.
Пострадалите са мъж на 35 години и жена на 36 години, жители на с. Късак.

Наградените полицаи са от РСПБЗН- Доспат Снимка: Архив

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