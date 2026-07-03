Домашен арест за жена, обвинена в опит за убийство на болния си мъж

38-годишна жена от Шумен, в опит за убийство на болния си съпруг, ще бъде под домашен арест, постанови Апелативният съд във Варна.

Тя е обвинена за две посегателства срещу терминално болния си съпруг, който впоследствие е починал, но не зарада нападанията..

От съдебната институция във Варна отбелязват, че Евелина К. е привлечена към наказателна отговорност за опит за убийство, извършено в условията на домашно насилие в Шумен спрямо човек в безпомощно състояние и за причиняване на лека телесна повреда. Защитата не оспорва, че обвиняемата е нанесла травматични увреждания на мъжа. Тя обаче категорично не е целяла умъртвяването на пострадалия – баща на детето ѝ. Искането си за определяне на домашен арест адвокатите ѝ аргументираха и с хуманитарни основания – да се грижи за малолетното дете, уточниха от Апелативния съд във Варна.

По време на съдебното заседание, представителят на Апелативната прокуратура съобщи, че болният мъж е починал. Прокурорът настоя жената да остане под стража заради тежестта на първото деяние. За разследваното престъпление и предвиденото наказание законът предполага опасност от извършване на престъпление и/или укриване. Поведението на Евелина К. спрямо съпруга ѝ разкрива висока обществена опасност, уточняват в съобщението си от Апелативния съд във Варна, цитирано от БТА.

Въпреки това жената ще бъде под домашен арест, за да се грижи за сина си.

Съдът отчита необходимостта от специфични грижи за дете, останало в ранна възраст с един жив родител, уточниха от Апелативния съд във Варна и допълниха, че поради тези съображения съдебната институция отменя определението на първата инстанция и с окончателен съдебен акт взема мярка „домашен арест" спрямо обвинената в две престъпления жена.

От полицията в Шумен отчетоха 18 процента ръст в регистрираните случаи на домашно насилие – 81, през 2025 г. спрямо 66 за предходната година.