Монтираха разделителен остров на кръстовището на "Орлов мост" в София (Снимки)

Разделителен остров от делинеатори монтираха през нощта на кръстовището на столичния пл. "Орлов мост". Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

Съоръжението е разположено на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока Военна академия, точно преди кръстовището с бул. „Цариградско шосе". Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

За нуждата от поставянето на разделителен остров съобщи в интервю за "24 часа" преди седмица зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

Новата организация на движението е по идея на Столичната община, съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР. Целта е физически да се предотврати неправомерното продължаване направо от средната пътна лента и да се подобрят безопасността, организацията на движението и спазването на въведената пътна сигнализация. Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

Дълги години движението на този светофар лявата и средната лента бяха за направо, а дясната - за завой надясно. Заради по-сериозният трафик от коли, насочващи се към "Цариградско шосе", лентите за десен завой бяха направени две. Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков