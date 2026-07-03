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Монтираха разделителен остров на кръстовището на "Орлов мост" в София (Снимки)

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Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

Разделителен остров от делинеатори монтираха през нощта на кръстовището на столичния пл. "Орлов мост".

Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

Съоръжението е разположено на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока Военна академия, точно преди кръстовището с бул. „Цариградско шосе".

Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

За нуждата от поставянето на разделителен остров съобщи в интервю за "24 часа" преди седмица зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

Новата организация на движението е по идея на Столичната община, съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР. Целта е физически да се предотврати неправомерното продължаване направо от средната пътна лента и да се подобрят безопасността, организацията на движението и спазването на въведената пътна сигнализация.

Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

Дълги години движението на този светофар лявата и средната лента бяха за направо, а дясната - за завой надясно. Заради по-сериозният трафик от коли, насочващи се към "Цариградско шосе", лентите за десен завой бяха направени две.

Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

Така средната лента стана основна за автобусите от градския транспорт, които завиват към бул. „Цариградско шосе". На практика обаче тя често се блокираше от шофьори, които се нареждат в нея с намерение да продължат направо. Тъй като зелената светлина за десен завой светва по-рано, автобусите оставаха възпрепятствани, а немалко водачи продължаваха направо в нарушение на организацията на движението.

Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков
Разделителния остров от делинеатори на столичния пл. "Орлов мост" СНИМКА: Георги Палейков

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