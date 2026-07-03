Монтираха разделителен остров на кръстовището на "Орлов мост" в София (Снимки)

Разделителен остров от делинеатори монтираха през нощта на кръстовището на столичния пл. "Орлов мост".
Съоръжението е разположено на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в посока Военна академия, точно преди кръстовището с бул. „Цариградско шосе".
За нуждата от поставянето на разделителен остров съобщи в интервю за "24 часа" преди седмица зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев.
Новата организация на движението е по идея на Столичната община, съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР. Целта е физически да се предотврати неправомерното продължаване направо от средната пътна лента и да се подобрят безопасността, организацията на движението и спазването на въведената пътна сигнализация.
Дълги години движението на този светофар лявата и средната лента бяха за направо, а дясната - за завой надясно. Заради по-сериозният трафик от коли, насочващи се към "Цариградско шосе", лентите за десен завой бяха направени две.
Така средната лента стана основна за автобусите от градския транспорт, които завиват към бул. „Цариградско шосе". На практика обаче тя често се блокираше от шофьори, които се нареждат в нея с намерение да продължат направо. Тъй като зелената светлина за десен завой светва по-рано, автобусите оставаха възпрепятствани, а немалко водачи продължаваха направо в нарушение на организацията на движението.