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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23161591 www.24chasa.bg

Отпадъчни води преляха на южния плаж във Варна след проливния дъжд

Надежда Алексиева

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Снимката е илюстративна. Снимка: Надежда Алексиева

Обилните валежи, паднали рано сутринта в петък, доведоха до преливане на отпадъчни води от канализационната мрежа в района между плувен комплекс „Приморски" и Южен плаж във Варна. За инцидента съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна.

По информация на екоинспекцията преливането е станало в северната гранична зона между плувния комплекс и плажната ивица. Незабавно след сигнала експерти на РИОСВ са извършили проверка на място.

При инспекцията е установено замърсяване на пясъчната ивица на Южен плаж. Веднага е било издадено предписание за почистване на засегнатия участък.

От РИОСВ съобщават, че предписанието е изпълнено своевременно и плажната ивица вече е почистена.

Към момента не се съобщава какво е количеството на прелелите отпадъчни води, нито дали те са достигнали морската вода. Няма информация и за извършени проби за микробиологичното качество на водата или за евентуални ограничения за къпане.

Причината за инцидента са интензивните валежи, които са довели до претоварване на канализационната мрежа в района.

От институциите засега не съобщават за други засегнати участъци по варненското крайбрежие. Очаква се при необходимост да бъдат извършени допълнителни проверки за състоянието на района и качеството на морската вода.

Снимката е илюстративна.

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