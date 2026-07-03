Шефът на ВиК - Бургас и още над 10 души са арестувани при акция на ГДБОП

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха директора на ВиК-Бургас и още над 10 души, след като ГДБОП претърси централата на дружеството в града. Останалите задържани са регионални директори.

Разследването е заради фиктивни ремонти по ВиК мрежата.

Директорът на ВиК-Бургас е притискал регионалните директори да подписват документи с невярно съдържание - т.е за извършени ремонтни дейности, без да е имало такива. Става дума за около 1,5 милиона лева, съобщава bTV.

Ог офиса на ВиК полицаите иззели документация, свързана с дейността на несебърското позразделение на дружеството.

Както "24 часа" писа днешният обиск в централата на ВиК-Бургас бил свързан с разразилия се преди седмица скандал с арестувания шеф на водното дружество в Несебър Свилен Станчев.

Той бе задържан в служебна кола в Слънчев бряг след получаване на 8000 евро подкуп, за да включи във водопреносната мрежа имота на собственик в с. Кошарица. В дома му пък бяха намерени 33 хил. евро с тефтерче с имена на физически лица и фирми. Срещу водният шеф бе повдигнато обвинение, а централата в Бургас се разграничи с декларация от действията му и обяви, че ще съдейства напълно на разследващите органи.