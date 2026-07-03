Домашен арест за водача на джета в Ахелой. Той за инцидента: Малшанс или неволна грешка

Поморийският районен съд пусна по домашен арест 55-годишния бизнесмен Иван Сивов, който управлява джета в Ахелой при нещастния инцидент с пострадалия израелски турист.

Магистратите счетоха, че няма опасност той да се укрие, а в подкрепа на това, защитата му заяви, че той е неосъждан и има ангажимент за търговски обект на ивицата в курортното градче.

"Съжалявам, пожелавам на момчето бързо да оздравее", промълви пред съдиите Иван Сивов. Той е водачът на фаталния джет, който дърпаше дивана с израелските туристи. При рязък завой на връщане към брега от атракциона изпадна 17-годишен турист от Израел и се удари тежко в подводни камъни в морето. В момента момчето е настанено в реанимация в бургаската болница с опасност за живота, а медицински екип от Израел потвърди, че не може да пътува за лечение в родината си.

"Малшанс или неволна грешка", така определи случилото се с младежа Иван Сивов.

Според свидетел на случилото се в понеделник, той е карал джета с 30-40 км/ч и за да предизвика по-голям адреналин, е направил рязък завой на прибиране към брега. Тогава едно от момчетата изхвърчало и се ударило тежко на близките камъни.

Според обвинението, което поиска по-тежка мярка, а именно "задържане под стража", Сивов не е имал разрешително да кара джет с атракцион.