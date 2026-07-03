Счетоводителят на обвинения в укриване на данъци за 1,5 млн. евро в Пловдив бил в затвора

Според прокуратурата асеновградчанинът Байрам Идриз е замесен в пране на пари - 32 000 евро

Соченият от прокуратурата за тартор на организирана престъпна група за пране на пари и укриване на данъци - 50-годишният софиянец Щерю Щерев, ползвал услуги на счетоводител, който вече изтърпява наказание в затвора в Сливен. Това стана ясно по време на съдебното заседание за определяне на мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по разследването. Те са Щерьо Щерев, Симеон Генчев, на 42 г., и асеновградчаните Салим Адем, на 41, и Байрам Идриз, на 40 г. Към наказателна отговорност са привлечени и други две жени, които са пуснати под парична гаранция.

Според прокуратурата по делото вече са проведени множество процесуално-следствени действия. Извършени са разпити на свидетели, претърсвания и обиски, при които са иззети 5 луксозни автомобила, около 7,5 кг сребърни кюлчета, над 70 грама инвестиционно злато, 32 000 евро в брой, както и касови апарати, счетоводни документи, печати, тефтери и други веществени доказателства.

По данни на държавното обвинение е установено, че Щерю Щерев е разполагал с три собствени дружества. В продължителен период от време те са се снабдявали с фактури за сделки с "кухи дружества", като голяма част от тези фирми били собственост именно на Щерю Щерев.

Прокуратурата твърди, че дружествата са били използвани като фиктивни доставчици на стоки и услуги. По банков път по техните сметки постъпвали плащания, след което средствата били теглени в брой и връщани в кеш на дружествата или на техните представители.

"По отношение на всички обвиняеми са събрани достатъчно доказателства, които обосновават предположение за съпричастност към престъпленията, за които са обвинени. "Не е налице реална опасност те да се укрият, но съществува опасност да извършат престъпление или да окажат влияние върху свидетели", каза в съдебната зала прокурор Анна Викова.

Защитникът на Щерю Щерев - адвокат Христо Даскалов, заяви, че той има прекарани 4 инфаркта и е рисково да остане в ареста. По думите му не е налице опасност клиентът му нито да се укрие, нито да извърши престъпление. "Обвинението е твърде общо, лишено от конкретика и неподкрепено с достатъчно доказателства. Клиентът ми е съдействал изцяло на разследването", допълни той.

Асеновградчанинът Байрам Идриз, който е сред обвиняемите, е осъждан и по данни на прокуратурата обвинението за пране на пари е свързано със сума от 32 хил. евро. Дружеството му развивало реална стопанска дейност с около 400 работници на строителни обекти в Пловдив и Асеновград.

Пловдивският окръжен съд остави и четиримата обвиняеми в ареста.